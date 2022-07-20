واشنطن تخفضت تصنيف كوريا في قائمة الاتجار بالبشر للمرة الأولى منذ 20 عاما

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قررت الولايات المتحدة تخفيض تصنيف كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 20 عاما في تقييمها السنوي للجهود المبذولة من قبل دول العالم للقضاء على الاتجار بالبشر.وفي أحدث تقرير حول الاتجار بالبشر صدر أمس الثلاثاء، وضعت وزارة الخارجية الأمريكية كوريا الجنوبية في المستوى الثاني مع 133 دولة، من بينها اليابان والنرويج وسويسرا والمكسيك وباكستان والمملكة العربية السعودية.وكان قد تم تصنيف كوريا الجنوبية على أنها دولة من الدرجة الثالثة، وهي أقل مستوى في هذا المقياس، في النسخة الأولى من التقرير الصادر عن وزارة الخارجية في الولايات المتحدة في عام 2001، ولكن تمت ترقيتها إلى المستوى الأول في العام التالي، وحافظت على هذا التصنيف حتى العام الماضي.وأشار التقرير إلى عدم توصل الحكومة الكورية لنتائج واضحة في هذا الصدد، وأيضا التساهل في تطبيق العقوبات ضد الجناة، من بين عوامل أخرى أثرت بشكل حاسم على تقييم كوريا الجنوبية.وفي هذه الأثناء، ظلت كوريا الشمالية في الدرجة الثالثة في القائمة للسنة العشرين على التوالي، إلى جانب 21 دولة أخرى، من بينها الصين وروسيا وفيتنام وكمبوديا.