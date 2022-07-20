اتحاد عمال هيون ديه موتور يصوّت على صفقة الأجور المؤقتة مع الإدارة

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صوّت العمال النقابيون في شركة هيون ديه موتور لصالح الاتفاق المبدئي بشأن الأجور الذي تم التوصل إليه في وقت سابق بين الإدارة والعمال، وهو ما سيتيح لشركة صناعة السيارات الكورية العمل دون إضراب للسنة الرابعة على التوالي.وقال الاتحاد العمالي لأكبر شركة تصنيع سيارات في كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء إن 39 ألفا و125 من أعضائه، أي ما نسبته 84,3%، قد شاركوا في التصويت في وقت مبكر من يوم أمس، وأن 16,9% منهم وافقوا على الصفقة المؤقتة بشأن الأجور.وبموجب هذه الصفقة التي تم التوصل إليها قبل ثمانية أيام، سيرتفع الأجر الشهري الأساسي بمقدار 108 آلاف وون، كما سيتم دفع مكافآت على الأداء بنسبة 300% من الرواتب الشهرية، وغيرها من الفوائد الجديدة. وتحتوي الصفقة أيضا على اتفاق لبناء خط لتجميع السيارات الكهربائية في مدينة "أول سان" بحلول عام 2025، والذي سيكون أول مصنع محلي يتم إنشاؤه لإنتاج السيارات منذ عام 1996.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التوصل إلى اتفاق بين الشركة ونقابة العمال لأربع سنوات متتالية.