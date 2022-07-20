مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر قانون إعادة تفويض حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون أمس الثلاثاء يسعى إلى تمديد فعالية قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية حتى عام 2027.ويهدف مشروع القانون إلى إعادة التصديق على قانون قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بما في ذلك تقديم مساعدات إنسانية ودعم برامج الديمقراطية والبث. ويسعى مشروع القانون أيضا إلى استمرار جهود وزارة الخارجية الأمريكية للمساعدة على إعادة توطين اللاجئين الكوريين الشماليين في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وإصدار تقرير عن المساعدة الإنسانية للشعب الكوري الشمالي.ويتضمن قانون إعادة التفويض أيضا تعديلا مصمما لفرض عقوبات على المسؤولين الأجانب المتورطين في الإعادة القسرية للهاربين الكوريين الشماليين.ومن المتوقع أن تستهدف هذه التعديلات دولا مثل الصين وروسيا، مع توفير إعفاءات للحلفاء الأمريكيين في كوريا الجنوبية واليابان.من المقرر أن ينتهي قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية في سبتمبر من هذا العام. وقد تم طرح هذا القانون لأول مرة في عام 2004، وتم تمديده ثلاث مرات في كل من 2008 و2012 و2018.