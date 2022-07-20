رئيس المخابرات الكوري يصل لواشنطن وسط توقعات بإجراء بيونغ يانغ تجربة نووية

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بدأ رئيس وكالة المخابرات الكورية الجنوبية زيارة إلى الولايات المتحدة، وسط تكهنات متزايدة بأن كوريا الشمالية على وشك إجراء تجربتها النووية السابعة.ووصل "كيم كيو هيون" إلى مطار "دالاس" الدولي بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الثلاثاء، وبدأ زيارته الأولى للولايات المتحدة منذ توليه مهام منصبه في شهر مايو الماضي.ولم يتم تأكيد مدة وجدول أعمال زيارته غير الرسمية للولايات المتحدة، ولكن من المتوقع أن يجتمع "كيم" مع مسؤولين من وكالات المخابرات الأمريكية والبيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية لمناقشة القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية، كما أن هناك احتمالا قويا بأن يجتمع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان".ويتوقع بعض المراقبين أيضا أن يلتقي "كيم" مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، حيث استقبل "مون جيه إين" رئيس كوريا الجنوبية السابق، "وليام بيرنز" مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" خلال زيارته إلى سيول في شهر أكتوبر من أكتوبر العام الماضي.