كوريا الشمالية تسعى لتحسين علاقاتها مع دول آسيان

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قالت كوريا الشمالية إنها ستسعى لتحسين علاقاتها مع الدول الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان".وفي بيانه بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين على انضمام كوريا الشمالية إلى عضوية منتدى آسيان الإقليمي، أكد "بارك جونغ هاك" مدير إدارة شؤون جنوب شرق آسيا في وزارة الخارجية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء أن العلاقات بين كوريا الشمالة ورابطة دول جنوب شرق آسيا على مدى العقود الماضية تدل على أن الحفاظ على الاستقلال واحترام السيادة هما العاملان الأساسيان اللذان دفعا إلى تشكيل العلاقات الثنائية وتطورها المستمر.وشدد "بارك" على أن بيونغ يانغ سوف تستمر في بذل جهود مخلصة من أجل تعزيز العلاقات مع "آسيان" والحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.وادعى المسؤول الكوري الشمالي أن السياسات العدوانية والتصرفات الاستفزازية العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وأتباعها ضد بلاده تتسبب في زيادة مخاطر تعرض منطقة شمال شرق آسيا وكذلك منطقة آسيا عموما والمحيط الهادئ، لحرب نووية.ويذكر أنه من المقرر أن يُعقد منتدى آسيان الإقليمي يوم الخامس من شهر أغسطس القادم في مدينة "بنوم بنه" عاصمة كمبوديا.