إصابات كورونا في كوريا تتخطى 70 ألفا لليوم الثاني على التوالي

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تم الإبلاغ عن أكثر من 70 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية لليوم الثاني على التوالي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 76 ألفا و402 حالة، بزيادة مقدارها 36 ألفا و150 حالة مقارنة بما كانت عليه في نفس اليوم من الأسبوع الماضي.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك 429 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ تفشى فيروس كورونا في كوريا يوم العشرين من شهر يناير من عام 2020.وبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا حتى الآن 18 مليونا و937 ألفا و971 شخصا.كما زاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 5 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 96 شخصا، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 24 ألفا و777 حالة وفاة حتى الآن، بعد أن شهد زيادة بمقدار 12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.