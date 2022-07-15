الحكومة الكورية تطبق إجراءات حجر صحي أقوى مع بداية موسم الإجازات

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تخطط الحكومة الكورية لتطبيق إجراءات حجر صحي معززة في جميع مرافق النقل مع بداية موسم الإجازات الصيفية.وأعلنت وزارة الأراضي والبنيات التحتية والنقل اليوم الأربعاء أنها سوف تطبق هذه الإجراءات بدءا من يوم الجمعة القادم ولمدة 20 يوما ضمن الجهود الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.وبموجب هذه الإجراءات ستخضع جميع وسائل النقل العام للتطهير قبل وبعد تشغيلها، كما سيُطلب منها إجراء تهوية متكررة باستخدام أنظمة تدوير الهواء أو عن طريق فتح النوافذها بشكل منتظم.وسوف يتم أيضا تطهير المراحيض العامة في جميع مرافق النقل، بما في ذلك محطات الاستراحة على الطرق السريعة، ومحطات القطارات، مع توفير معقمات الأيدي في جميع مرافق النقل.ووفقا لنتائج مسح أجراه معهد النقل الكوري، من المتوقع يسافر حوالي 88.9 مليون شخص خلال الفترة المذكورة، أي ما يعادل 4.4 مليون شخص يوميا في المتوسط، وسوف يسافر ما يقرب من 92% منهم باستخدام سياراتهم الخاصة.وأشارت نتائج المسح إلى أن معظم المسافرين يخططون لقضاء إجازات في مناطق الساحل الشرقي للبلاد، والمغادرة إلى وجهاتهم يومي الثلاثين والحادي والثلاثين من شهر يوليو الجاري.