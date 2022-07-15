الرئيس الكوري يون يعقد محادثات قمة مع نظيره الغابوني أونديمبا

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عقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" اليوم الأربعاء في مكتبه في منطقة "يونغ سان" في سيول، محادثات قمة مع نظيره الغابوني "علي بونغو أونديمبا" الذي يقوم حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية لحضور قمة سيول للأمن النووي.وتبادل الرئيسان الآراء حول القضايا المتعلقة بتطوير الطاقة والموارد الطبيعية، وخطط إنشاء البنية التحتية في الغابون، ونقل الخبرات الكورية في التنمية الاقتصادية إلى الغابون.وأشاد رئيس الغابون "أونديمبا" بعلاقات التعاون والود القائمة بين البلدين، معربا عن تأييده للجهود التي تبذلها الحكومة الكورية لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.وتحتفل كوريا الجنوبية والغابون هذا العام بالذكرى الستين على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.الجدير بالذكر أن حكومة الغابون كانت قد قامت بنقل الكوريين المقيمين هناك، والذين لم يتمكنوا من العودة إلى البلاد بسبب جائحة كورونا، على متن طائراتها الخاصة التي كانت تأتي إلى كوريا الجنوبية في شهر مايو من عام 2020 لنقل أجهزة تشخيص الإصابة بالفيروس.