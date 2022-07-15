سيول تعرب عن أسفها لتخفيض تصنيفها بشأن الاتجار بالبشر

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أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن أسفها لقرار وزارة الخارجية الأمريكية بتخفيض تصنيف كوريا الجنوبية في التقييم السنوي للجهود المبذولة من قبل دول العالم للقضاء على الاتجار بالبشر، مؤكدة على أن الحكومة الكورية بذلت جهودا مختلفة للقضاء على الاتجار بالبشر.وأضافت الوزارة أن الحكومة الكورية الجديدة ستبذل المزيد من الجهود النشطة لمنع الاتجار بالبشر والقضاء عليه.وكان قد تم تصنيف كوريا الجنوبية على أنها دولة من الدرجة الثالثة في النسخة الأولى من التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2001، ولكن تمت ترقيتها إلى المستوى الأول في العام التالي، وحافظت على هذا التصنيف حتى العام الماضي، ولكن تم تخفيض تصنيفها لأول مرة منذ 20 عاما إلى المستوى الثاني هذا العام.