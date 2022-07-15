الحكومة الكورية توفر 150 ألفا من القوى العاملة المدربة لصناعة أشباه الموصلات

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بدأت الحكومة الكورية في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتدريب القوى العاملة في صناعة أشباه الموصلات، وذلك بعد أن شدد الرئيس الكوري "يون صوك يول" على أهمية تدريب القوى العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا خلال اجتماع لمجلس الوزراء في شهر يونيو الماضي.وبموجب الخطة التي كشفت عنها الحكومة الكورية اليوم، سيتم تدريب 150 ألفا من القوى العاملة في صناعة أشباه الموصلات خلال السنوات العشر القادمة، وتقديم دعم مالي كافٍ للجامعات الإقليمية لكي تتمكن من المشاركة في تدريب القوى العاملة.وسوف يتم بموجب هذه الخطة أيضا السماح للجامعات الإقليمية بزيادة عدد الطلبة في أقسامها ذات الصلة بصناعة أشباه الموصلات، بشرط أن تضمن توفير هيئة التدريس، بحيث يتم من خلالها تدريب 45 ألفا من القوى العاملة في مجال أشباه الموصلات.أما الـ105 آلاف المتبقية من القوى العاملة المطلوبة في هذا المجال فسوف يتم تدريبهم عن طريق برامج تدريبية ستنظمها وزارات التعليم، والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة والتجارة والطاقة.وقالت وزيرة التعليم "بارك يون إيه" إن الوزارة ستعزز دورها في توفير القوى العاملة المدربة للصناعات الحديثة، بما في ذلك صناعة أشباه الموصلات، من خلال تقديم الدعم الكافي للجامعات.ومن جانبه، قال البروفسور "بارك جين سوب" الأستاذ في قسم هندسة نانو أشباه الموصلات بجامعة "هان يانغ" إن السماح بزيادة عدد الطلاب في الأقسام ذات الصلة بأشباه الموصلات سيؤدي إلى تنمية مجالات أخرى من الصناعات.