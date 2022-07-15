الرئيس الكوري يلتقي بوزير الخارجية السعودي ويؤكد على التعاون الثنائي

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التقى الرئيس "يون صوك يول" بوزير الخارجية السعودي الزائر الأمير "فيصل بن فرحان آل سعود" أمس الأربعاء، حيث أكد على أهمية التعاون مع المملكة العربية السعودية.ووصف "يون" السعودية بأنها أكبر مورد للنفط الخام لكوريا الجنوبية وشريكتها في الاقتصاد وأمن الطاقة، وقال إن البلدين، اللذين يحتفلان بالذكرى الستين على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما هذا العام، سوف يرفعان علاقاتهما إلى مستوى أعلى من خلال توسيع التعاون الموجه نحو المستقبل في مجالات الطاقة النووية والإنشاءات والبنية التحتية وتبادل الأفراد. وأعرب الرئيس الكوري عن أمله في أن يعزز الشعبان الصداقة والتفاهم المتبادل من خلال توسيع التبادلات.ومن جانبه، أشار الوزير السعودي إلى أن الشركات والعمال الكوريين قدموا إسهامات كبيرة في تطوير البنية التحتية السعودية. وقال إن بلاده تأمل في تعزيز التعاون مع كوريا من أجل تحقيق "رؤية 2030" السعودية، مع تركيزها على الطاقة المتجددة الجديدة وتكنولوجيا المعلومات. وقال الوزير السعودي أيضا إن عددا متزايدا من السعوديين يزور كوريا الجنوبية، ودعا إلى بذل جهود مشتركة لتوسيع التعاون الثنائي ليشمل الثقافة والسياحة.