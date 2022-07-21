إجراء تدريبات أولتشي للدفاع المدني بكامل نطاقها في أغسطس

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من المقرر إجراء تدريبات الطوارئ المدنية "أولتشي" هذا العام بمستواها الكامل لأول مرة منذ سنوات، بعد تقليص حجمها بسبب جائحة كورونا.وقالت وزارة الداخلية والسلامة أمس الأربعاء إن الدورة الرابعة والخمسين من تلك التمرينات، التي تستمر أربعة أيام بدءا من يوم 22 أغسطس، سوف تحشد حوالي 480 ألف شخص من أربعة آلاف منظمة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مكاتب البلديات والهيئات العامة.وقد تم تصميم التدريبات المدنية السنوية للتحقق من استعداد البلاد للحرب وحالات الطوارئ الأخرى.وسوف تشمل التدريبات المقررة تدريبات على ترميم المباني ومنشآت الاتصالات السلكية واللاسلكية في حالة التعرض لهجوم صاروخي أو إرهابي، ومواجهة محاولات القرصنة الإلكترونية والتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي.