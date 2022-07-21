كوريا تشارك في المنتدى الأمريكي حول سلاسل التوريد العالمية

Photo : YONHAP News

شاركت كوريا الجنوبية في منتدى وزاري استضافته الولايات المتحدة لمناقشة التعاون في قضية سلاسل التوريد العالمية.واختتم المنتدى الوزاري لسلاسل التوريد لعام 2022 والذي شاركت فيه كوريا الجنوبية و17 دولة أخرى لمدة يومين بإصدار بيان مشترك.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن الوزير "بارك جين" ووزير التجارة "آن دوك كيون" قد شاركا عبر الفيديو في المنتدى الذي تم تنظيمه باستضافة مشتركة بين وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" ووزيرة التجارة الأمريكية "جينا ريموندو".وقد عُقد الاجتماع لمتابعة القمة العالمية التي استضافتها الولايات المتحدة حول مرونة سلاسل التوريد والتي عقدت في روما في أكتوبر من العام الماضي على هامش قمة مجموعة العشرين. وتبادل المشاركون سياسات بلدانهم التي تهدف إلى الحد من الاضطرابات قصيرة الأجل في الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى التحديات طويلة الأمد.واعتمد الوزراء بيانا مشتركا أكدوا فيه على الحاجة الملحة لتعزيز سلاسل التوريد، مشيرين إلى الصدمات التي تعرضت لها سلاسل التوريد العالمية من الأوبئة والحروب والصراعات والتأثيرات المناخية الشديدة والكوارث الطبيعية.وجاء في البيان أيضا أن الدول المشاركة تعتزم تعزيز التعاون ومواصلة الحوار مع الشركات والعمال والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني لضمان فعالية تلك الجهود.