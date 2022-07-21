فشل شركة ديه وو لبناء السفن والعمال المتعاقدين من الباطن في التوصل إلى اتفاق

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فشل العمال المتعاقدون من الباطن مع شركة ديه وو لبناء السفن والهندسة البحرية في التوصل إلى اتفاق في المفاوضات مع إدارة الشركة أمس الأربعاء.وقد استأنف الجانبان المحادثات في الساعة 11 من صباح أمس الأربعاء، لكنهما أعلنا تعليق المفاوضات بسبب فشلها في تحقيق انفراجة، بعد أن استمرت لأكثر من 12 ساعة.ولم يتمكن الجانبان من التوصل إلى تفاهم بشأن الدعوى القضائية التي أقامتها الإدارة للحصول على تعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الإضراب المطول.وفي وقت سابق من اليوم، تمكن الجانبان من تضييق الفجوة إلى حد كبير في قضية زيادة الأجور، حيث وافق العمال النقابيون على زيادة مقترح الشركة بزيادة الأجور بنسبة 4.5%.وألقى العمال المتعاقدون من الباطن باللوم على الإدارة في فشل المحادثات المستأنفة، حيث قالوا إن الإدارة بدت متجاوبة مع دعوتهم إلى سحب الدعوى القضائية حتى قبل ثلاثة أيام، ثم غيرت موقفها فجأة بعد ظهر الأربعاء.وقال الجانبان إنهما سيستأنفان المفاوضات صباح الخميس.