وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية يناقشان تعزيز التعاون

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عقد وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية محادثات أمس الأربعاء لمناقشة توسيع التعاون الموجه نحو المستقبل بين البلدين.وبحسب وزارة الخارجية في سيول، التقى وزير الخارجية "بارك جين" بوزير الخارجية السعودي الزائر الأمير "فيصل بن فرحان آل سعود" في مبنى الوزارة في سيول.وشدد الوزير "بارك" في الاجتماع على أهمية السعودية في أمن الطاقة لكوريا الجنوبية، واصفا البلاد بأنها شريك رئيسي في التعاون الاقتصادي والدبلوماسية بين سيول ومنطقة الشرق الأوسط.واقترح الوزير "بارك" توسيع التعاون بين البلدين في قطاعات التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك الطاقة والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحة.كما أعرب عن أمله في أن تشارك الشركات الكورية الجنوبية في "رؤية 2030" للمملكة العربية السعودية، وهي عبارة عن رؤية للإصلاح الاقتصادي الوطني تتضمن مشروعات تطوير وإنشاءات ضخمة.وردا على ذلك، قال الوزير السعودي إن بلاده تأمل أيضا في تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية لتحقيق "رؤية 2030".