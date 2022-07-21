القيادة الاستراتيجية الأمريكية تعقد الاجتماع الأول حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية

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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن سلطات المخابرات الأمريكية عقدت منتدى خاصا في مايو لتقييم التهديد النووي المتزايد من قبل كوريا الشمالية.وأوضحت الصحيفة أمس الأربعاء أن العشرات من مسؤولي المخابرات الأمريكية وضباط الجيش والمحللين الأمنيين عقدوا اجتماعا لمدة يومين بدءا من 23 مايو في مقر القيادة الاستراتيجية الأمريكية في "أوماها" بولاية "نبراسكا".وأضافت الصحيفة أن المنتدى، الذي لم يتم الإعلان عنه، عُقد باستضافة مكتب مدير المخابرات الوطنية ووكالة استخبارات الدفاع، وكان ذلك الحدث كان الأول من نوعه في مقر القيادة الاستراتيجية الأمريكية الذي يركز فقط على البرنامج النووي لكوريا الشمالية.يُذكر أن القيادة الاستراتيجية، وهي ذراع البنتاغون المكلفة بردع المنافسين للولايات المتحدة، عادة ما تعقد منتديات منفصلة حول البرامج النووية لروسيا والصين مرة واحدة في السنة.ويقال إن سلطات المخابرات الأمريكية تولي اهتماما كبيرا لتقدم القدرات النووية لكوريا الشمالية.وأعرب بعض المشاركين، وفقا للصحيفة، عن قلقهم من أنه في حالة نشوب نزاع مسلح فقد يستخدم زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" أسلحة نووية صغيرة لإجبار كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تقديم تنازلات.