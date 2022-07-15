أكثر من 70 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا لليوم الثالث على التوالي

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تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مستوى 70 ألف حالة لليوم الثالث على التوالي ، وبالتالي زاد عدد الإصابات التراكمي عن 19 مليونا.وصرح مركز التعامل مع الحجر الصحي اليوم بأن عدد الإصابات الجديدة طوال يوم أمس قد بلغ 71 ألفا و170 حالة، وهو ما يعد 1,8 ضعف ما كان عليه في نفس اليوم من الأسبوع الماضي، عندما بلغ 39 ألفا و182 حالة، وحوالي 3,8 ضعف ما كان عليه في نفس اليوم قبل أسبوعين عندما بلغ 18 ألفا و502 حالة.وقد ظلت كوريا تشهد تضاعفا في عدد الإصابات الجديدة كل أسبوع تقريبا، وكان الرقم المسجل بالأمس الأكبر بالنسبة لأيام الأربعاء منذ 13 أسبوعا، تحديدا منذ يوم 21 أبريل الماضي الذي بلغ فيه عدد الإصابات حوالي 90 ألفا.ومن بين الإصابات الجديدة أمس كانت هناك 320 حالة بين القادمين من الخارج.وبهذا بلغ عدد الإصابات التراكمي منذ تفشي الفيروس في كوريا 19 مليونا و9 آلاف و80 حالة.