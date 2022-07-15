كوريا تسجل عجزا تجاريا بأكثر من 8 مليارات دولار رغم زيادة الصادرات

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سجلت كوريا الجنوبية عجزا تجاريا زادت قيمته عن 8 مليارات دولار خلال العشرين يوما الأولى من شهر يوليو الجاري، على الرغم من نمو صادراتها بنسبة 14.5% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية أن قيمة الصادرات في أول 20 يوما من يوليو قد بلغت 37 مليارا و245 مليون دولار، بزيادة نسبتها 14.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ متوسط أيام العمل خلال هذه الفترة 15.5 يوم، مثلما كان عليه الحال في العام الماضي.وأضاف التقرير أن من بين منتجات الصادرات الرئيسية، زادت أشباه الموصلات بـ13.2%، والمنتجات البترولية بـ109.7%، ومنتجات الحديد والصلب بـ5%، والسيارات بـ15%، وقطع غيار السيارات بـ10.5%، بينما انخفضت الصادرات من أجهزة الاتصالات اللاسلكية بـ12.2%، والماكينات الدقيقة بـ2.4%، وملحقات الكمبيوتر بـ12.1%، والأدوات الإلكترونية بـ2.3%.وحسب الدول، زادت الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة بـ19.7%، والاتحاد الأوربي بـ18.1%، وفيتنام بـ15.2%، وسنغافوره بـ27.9%، بينما انخفضت إلى الصين بـ2.5%، واليابان بـ2.6%، وهونغ كونغ بـ36.1%.ومن ناحية أخرى، بلغت قيمة الواردات الكورية خلال نفس الفترة 43 مليارا و348 مليون دولار، بزيادة نسبتها 25.4% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.الجدير بالذكر أن نسبة زيادة قيمة الواردات ظلت أعلى من الزيادة في قيمة الصادرات للشهر الثالث عشر على التوالي، أي منذ شهر يونيو من العام الماضي.وحسب المنتجات، زادت قيمة الواردات الكورية من النفط الخام بـ107.5%، وأشباه الموصلات بـ35.7%، والغاز بـ43.1%، والفحم بـ148.9%، والمنتجات البترولية بـ21.9% بينما انخفضت قيمة الواردات من أجهزة تصنيع أشباه الموصلات بـ10.3%، والسيارات بـ17.6%، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بـ19.5%.وبلغ إجمالي قيمة الواردات الكورية من النفط الخام والغاز والفحم 12 مليارا و898 مليون دولار، بزيادة نسبتها 96.1% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، عندما بلغت 6 مليارات و578 مليون دولار.وحسب الدول، زادت قيمة الواردات الكورية من الصين بنسبة 23.5%، ومن الولايات المتحدة بـ12.9%، والسعودية بـ183.1%، وأستراليا بـ36%، واليابان بـ3.6% بينما انخفضت من الاتحاد الأوربي بـ10.7%، وروسيا بـ20%.