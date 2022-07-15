مؤشر جواز السفر الكوري يسجل المركز الثاني على مستوى العالم

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قال تقرير صادر عن الشركة البريطانية للتبادلات الدولية "هينلي آند بارتنرز" إن جواز السفر الكوري الجنوبي يسهل الدخول لـ192 دولة ومنطقة حول العالم من خلال التأشيرات المجانية أو الممنوحة بعد الوصول أو الإلكترونية وغيرها.وأوضح التقرير أن جواز السفر الكوري يأتي في المركز الثاني على مستوى العالم من حيث مؤشر جوازات السفر.الجدير بالذكر أن جواز السفر الكوري كان قد انخفض في عام 2013 ليحتل المركز الـ13 ثم ظل يحافظ على ما بين المركزين الثاني والثالث منذ عام 2018.أما جواز السفر الياباني فقد احتلت المركز الأول عالميا، حيث إنه يسهل الدخول إلى 193 دولة ومنطقة على نحو مبسَّط نسبيا.وكانت الدولة التي تميز بين جوازي السفر الكوري والياباني هي الصين، حيث يمكن لحاملي جوازات السفر اليابانية دخول الأراضي الصينية والإقامة هناك لمدة 15 يوما عبر الموانئ المفتوحة أمام الأجانب دون تأشيرة لأغراض السياحة أو العمل أو الزيارة.كما احتلت سنغافوره المركز الثاني المشترك مع كوريا الجنوبية، بينما احتلت ألمانيا وإسبانيا المركز الثالث المشترك.أما كوريا الشمالية فقد احتلت المركز الـ105 بـ40 دولة ومنطقة.وجاء في المركز الأخير جواز السفر الأفعاني الذي يمكن به دخول 27 دولة ومنطقة.