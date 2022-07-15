الحكومة الكورية تعلن عن خطة لتنمية صناعة أشباه الموصلات

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أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم عن خطة بعنوان "تحويل كوريا لدولة قائدة في صناعة أشباه الموصلات"، تتضمن دعما للاستثمارات في هذا المجال وتنمية الكوادر البشرية المطلوبة.وتوقعت الحكومة أن تسفر هذه الخطة عن جذب استثمارات من الشركات المحلية ذات الصلة بأكثر من 340 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 272 مليار دولار، خلال السنوات الخمس القادمة.وقد قررت الحكومة زيادة دعم الشركات العاملة في هذا القطاع بحيث تقدم دعما ماليا في عمليات إنشاء البنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك الكهرباء والماء، في المجمعات الكبرى لأشباه الموصلات التي تُنشأ حاليا في مدينتيْ "بيونغ تيك" و"يونغ إين" بمقاطعة كيونغ كي.كما قررت رفع نسبة استغلال المساحات في المجمعات بمقدار 1.4 مرة على الأكثر، وإصدار موافقات سريعة بشرط عدم وجود عوامل خطر أو وجود عناصر غامضة.وبالإضافة إلى ذلك، ستدعم الحكومة الكورية تنمية الكوادر البشرية في مجال أشباه الموصلات من خلال تقديم التكاليف اللازمة لرواتب طاقم التدريس، والمواد والأجهزة الضرورية، إلى أقسام الدراسات العليا المتخصصة التي سيتم إنشاؤها في العام القادم.وتنوي الحكومة إنشاء أكاديمية لأشباه الموصلات بالتعاون مع القطاع الصناعي من أجل تنمية أكثر من 3 آلاف و600 من الكوادر البشرية خلال السنوات الخمس القادمة، مع زيادة الدعم للبحث والتطوير في مجال الجيل القادم من أشباه موصلات النظام، والتقنيات المتعلقة بالمواد وقطع الغيار والأجهزة، من أجل رفع نصيب كوريا في إنتاج أشباه موصلات النظام، وزيادة نسبة استقلاليتها في التقنيات ذات الصلة، إلى مستوى أعلى من المستوى الحالي حتى عام 2030.