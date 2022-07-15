بنك التنمية الآسيوي يرفع توقعاته للتضخم في كوريا إلى 4.5%

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رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لارتفاع الأسعار في كوريا الجنوبية هذا العام إلى 4.5%، بينما خفض توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري إلى 2.6%.وقالت وزارة المالية والاستراتيجية الكورية إن البنك كشف اليوم عن توقعاته للاقتصادات الآسيوية لعام 2022، والتي يصدرها 4 مرات سنويا، في كل من أبريل ويوليو وسبتمبر وديسمبر.وكان البنك قد توقع في شهر أبريل الماضي أن يبلغ معدل التضخم في كوريا هذا العام 3.2%، لكنه رفع في آخر تقرير توقعاته بمقدار 1.3% لتبلغ 4.5%، واضعا في الاعتبار الآثار المركبة الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع عالميا، والزيادة الكبيرة في الاستهلاك بعد انحسار جائحة كورونا.ومن ناحية أخرى، قرر بنك التنمية الآسيوي تخفيض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الكوري لهذا العام بمقدار 0.4%، من 3 % في شهر أبريل الماضي، إلى 2.6%، موضحا أن السبب في ذلك يرجع إلى ارتفاع سعر الفائدة وركود الاقتصاد العالمي.