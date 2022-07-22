هيون ديه للسيارات تسجل أعلى رقم في أرباحها التشغيلية

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حققت شركة "هيون ديه" للسيارات أفضل أداء لها على الإطلاق من حيث الأرباح التشغيلية في الربع الثاني من هذا العام، متغلبة على مختلف العوامل السلبية مثل اضطرابات العرض والطلب في مكونات السيارات، بما في ذلك أشباه الموصلات، والارتفاع في أسعار المواد الخام.وأعلنت الشركة أمس الخميس أن حجم أرباحها التشغيلية بلغ تريليونين و979.8 مليار وون في الربع الثاني من هذا العام، بزيادة نسبتها 58% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى رقم منذ الربع الثاني من عام 2012، عندما تم تسجيل تريليونين و537.2 مليار وون.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم الأرباح التشغيلية لشركة "هيون ديه" للسيارات تريليوني وون منذ الربع الثاني من عام 2014.وقالت الشركة إن إجمالي حجم مبيعاتها خلال الربع الثاني من هذا العام قد بلغ 35 تريليونا و999.9 مليار وون، بزيادة نسبتها 18.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق.