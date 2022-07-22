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السياسية

وزير الدفاع الكوري والسفير الأمريكي الجديد يتفقان على تعزيز العلاقات

Write: 2022-07-22 11:00:35Update: 2022-07-22 11:20:54

وزير الدفاع الكوري والسفير الأمريكي الجديد يتفقان على تعزيز العلاقات

Photo : YONHAP News

اتفق وزير الدفاع الكوري الجنوبي "لي جونغ سوب" والسفير الأمريكي الجديد لدى كوريا الجنوبية "فيليب غولدبيرغ" على العمل الوثيق في قضايا الأمن الثنائي.
ووفقا لوزارة الدفاع الوطني، عقد "لي" اجتماعا مع السفير "غولدبيرغ" أمس الخميس، حيث تبادلا وجهات النظر حول كيفية تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وقالت الوزارة إن "لي" هنأ "غولدبيرغ" على تعيينه سفيرا، وطلب منه أن يكون بمثابة الجسر بين بلديهما، وسط جهود للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى "تحالف استراتيجي عالمي شامل".
وردا على ذلك، أشار "غولدبيرغ" إلى أن الفترة الحالية مهمة للأمن في شبه الجزيرة الكورية، وأعرب عن التزامه بالتواصل الوثيق مع حكومة سيول لتعزيز الرخاء والأمن في البلدين.
وقد بدأ السفير الأمريكي الجديد عمله في منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.

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