الأحزاب السياسية تفشل في الاتفاق على تشكيل اللجان البرلمانية

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فشل حزب قوة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض مرة أخرى في التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل اللجان البرلمانية في النصف الثاني من العام.وناقش القائم بأعمال الحزب الحاكم وزعيم التكتل البرلماني للحزب "كوان صونغ دونغ" وزعيم التكتل البرلماني للحزب المعارض "بارك كونغ كيون" هذه القضية الشائكة لمدة 45 دقيقة في مكتب رئيس البرلمان "كيم جين بيو" بعد ظهر أمس الخميس، لكنهما لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق.وبعد انهيار المحادثات، قال "كوان" للصحفيين إن الجانبين سيجتمعان مرة أخرى في نفس المكان صباح اليوم الجمعة، وسيحاولان التوصل إلى حل وسط.ومن جانبه قال "بارك" إنهما تبادلا وجهات النظر بصراحة، لكنهما ما زالا يحاولان تضييق الخلافات. وأضاف أن رئيس البرلمان سيعقد الجلسة الكاملة مؤقتا بعد ظهر اليوم الجمعة، إذا توصل الجانبان إلى اتفاق نهائي في الصباح.ويتنازع الحزبان بشأن الحزب الذي سيقود اللجان الرئيسية، بما في ذلك لجنة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإذاعة والبث والإعلام.وفي وقت سابق من يوم الاثنين، تعهد الحزبان بالتعاون لإنهاء المفاوضات بشأن ترتيب اللجان البرلمانية بحلول يوم الخميس، لكنهما فشلا في الالتزام بالموعد النهائي.