وزير الخارجية الكوري يعتزم زيارة الصين الشهر القادم

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تجري وزارة الخارجية الكورية الجنوبية محادثات مع بكين بشأن زيارة وزير الخارجية "بارك جين" الأولى للصين الشهر القادم، حيث يحتفل البلدان بالذكرى الثلاثية على إقامة العلاقات الدبلوماسية.وفي إحاطة دورية أمس الخميس، قال المتحدث باسم الوزارة "تشيه يونغ سام" إن الجانبين يجريان محادثات دبلوماسية لضبط الجدول الزمني ومكان زيارة "بارك"، في ضوء الخطط الرئيسية في الداخل والخارج وكذلك عودة تفشي فيروس كورونا.وقد تلقى "بارك" دعوة من نظيره الصيني "وانغ يي" لزيارة الصين خلال اجتماعهما على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا في وقت سابق من هذا الشهر.وإذا تحققت تلك الزيارة، فمن المحتمل أن يلتقي "بارك" مع "وانغ" في مدينة بعيدة عن بكين، حيث يتم تنظيم زيارات كبار الشخصيات الأجنبية في المدن الأخرى خارج العاصمة بسبب الحجر الصحي.وفي أبريل من العام الماضي، أجرى وزير خارجية كوريا الجنوبية آنذاك "جونغ أوي يونغ" محادثات مع "وانغ" في مدينة "شيامن" في مقاطعة "فوجيان" الصينية.وسوف تكون زيارة "بارك" هي أول زيارة لمسؤول رفيع المستوى من إدارة "يون صوك يول" إلى الصين.