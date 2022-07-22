الرئيس الكوري يدعو إلى بناء علاقات ثقة مع اليابان

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أمر الرئيس الكوري "يون صوك يول" وزارة الخارجية بمتابعة الجهود الدبلوماسية مع أربع دول رئيسية، وهي الولايات المتحدة واليابان والصين وروسيا، على أن يكون التحالف القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في مركز تلك الجهود.وقالت المتحدثة الرئاسية "كانغ إين سون" إن "يون" أصدر تلك التوجيهات أمس الخميس في أثناء تلقيه تقريرا حول السياسات الخارجية من وزير الخارجية "بارك جين".وفيما يتعلق بالعلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان، دعا "يون" إلى بناء علاقات ثقة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.ووفقا للمكتب الرئاسي، طلب "يون" أيضا من "بارك" تعظيم المصلحة الوطنية من خلال توسيع الآفاق الدبلوماسية لكوريا في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأوربا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.كما شدد الرئيس على "الدبلوماسية الاقتصادية"، قائلا إنه سيتبع أي مسار يساعد الاقتصاد الوطني. وطلب الرئيس "يون" من "بارك" بذل جميع الجهود لنجاح ملف استضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي في مدينة "بوسان".