ارتفاع أسعار المنتجين للشهر السادس على التوالي في يونيو

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ارتفعت قيمة مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر السادس على التوالي في يونيو، لكن وتيرة الزيادة تباطأت بالمقارنة مع نسب الارتفاع السابقة.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات بلغ 120.04 نقطة في الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 0.5% مقارنة بالشهر الأسبق.وبذلك سجل المؤشر، الذي يعد مقياسا رئيسي للتضخم في المستقبل، نموا لستة أشهر متتالية، لكن وتيرة الزيادة كانت أقل من نسبتها في أبريل البالغة 1.6%، و0.7% في مايو.وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة المؤشر بنسبة 9.9%.وقال المسؤول في البنك المركزي "سون جين شيك" إن زيادة أسعار كل من النفط الخام والمواد الخام رفعت أسعار المنتجين في مارس وأبريل، لكن وتيرة الارتفاع تراجعت في يونيو مع تراجع أسعار بعض المعادن والمواد الخام الأخرى.وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية بمقدار 1.5% و3% على أساس شهري في يونيو على التوالي، وانخفضت أسعار منتجات الماشية بمقدار 1.1%.وارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 0.7% عن الشهر الأسبق، مع ارتفاع أسعار منتجات النفط والفحم بنسبة 4.7%، بينما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.2%.