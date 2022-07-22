إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا

Photo : YONHAP News

أصيب الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بفيروس كورونا أمس الخميس.وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "كارين جان بيير" في بيان أصدرته أمس الخميس إن نتيجة اختبار "بايدن" ظهرت إيجابية صباح الخميس، ووصفت أعراضه بأنها "خفيفة للغاية".وقالت السكرتيرة الصحفية إن "بايدن" سيواصل العمل في البيت الأبيض ولكن في عزل صحي.ومن ناحية أخرى، أوضح طبيب الرئيس الدكتور "كيفين أوكونور" أن "بايدن" ثبتت إصابته بالفيروس في الفحص السريع للمستضد صباح يوم الخميس، ثم ظهرت نتيجة اختبار "بي سي آر" إيجابية أيضا. وأضاف أن "بايدن" يعاني من رشح وإرهاق وسعال جاف أحيانا، وقد بدأت هذه الأعراض مساء الأربعاء، وأنه قد بدأ في تناول العلاج المضاد للفيروس "باكسلوفيد".