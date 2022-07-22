كوريا الشمالية تدعي تسجيل أقل من 200 حالة جديدة بالحمى لليوم الثاني

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ادعت كوريا الشمالية أن عدد حالات الحمى التي يُشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا قد انخفضت إلى أقل من 200 حالة لليوم الثاني على التوالي.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الخميس إنه تم تأكيد إصابة ما يقرب من 140 شخصا بالحمى في فترة الـ24 ساعة التي انتهت في الساعة الـ6 من مساء أمس الأربعاء.ونقل التقرير عن المقر الرئيسي الطارئ للوقاية من الأوبئة أن حوالي 170 مريضا قد تعافوا خلال نفس الفترة.ولم تذكر كوريا الشمالية شيئا عن حدوث وفيات جديدة أو معدل الوفيات، وكان آخر تحديث في هذا الشأن ما أعلنته يوم 6 يوليو من أنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة في اليوم الأسبق، ليصل عدد الوفيات إلى 74 شخصا، وبلغ معدل الوفيات 0.002%.وبذلك زاد العدد التراكمي للإصابات في كوريا الشمالية منذ أواخر شهر أبريل الماضي إلى ما يقرب من 4.77 مليون حالة، وتدعي السلطات الكورية الشمالية أن 99.99% من تلك الحالات قد تعافت تماما.ويقول بعض الخبراء إن الإحصائيات التي تعلنها كوريا الشمالية تفتقر إلى المصداقية، لأن عدد الوفيات منخفض للغاية مقارنة بعدد الحالات المبلغ عنها.ومن ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء المركزية إن كوريا الشمالية تسعى إلى تطوير طريقة اختبار لفيروس جدري القرود، وهو مرض فيروسي نادر يوجد عادة في أجزاء من إفريقيا، ولكن رُصدت إصابات به مؤخرا في مناطق أخرى من العالم خلال الأشهر الأخيرة.