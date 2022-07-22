شركة سام سونغ للإلكترونيات تبني 11 مصنعا في ولاية تكساس الأمريكية

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تخطط شركة "سام سونغ" الكورية للإلكترونيات إلى توسع كبير في منشآت تصنيع أشباه الموصلات في ولاية "تكساس" الأمريكية.ووفقا لخطط الاستثمار المحتملة للشركة التي تم تقديمها مؤخرا إلى مكتب مراقبة الحسابات في "تكساس" والإعلان عنها أول من أمس الأربعاء، تخطط "سام سونغ" لاستثمار ما يقرب من 200 مليار دولار أمريكي في بناء 11 مصنعا جديدا لأشباه الموصلات في الولاية الأمريكية على مدار العقدين القادمين.وأوضح تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" وتقارير أخرى لوسائل الإعلام المحلية في "تكساس" أمس الخميس، أن الشركة الكورية الجنوبية تخطط لبناء مصنعين جديدين في مدينة "أوستن"، و9 مصانع في مدينة "تايلور".وتمتلك الشركة العملاقة بالفعل مصنعين لأشباه الموصلات في "أوستن"، وهي في طور بناء مصنع جديد بقيمة 17 مليار دولار في "تايلور" لصنع الرقائق المتقدمة.ووفقًا لطلب الشركة للحصول على إعفاءات ضريبية للمصانع الأحد عشر المحتملة، قالت الشركة إنها سوف تستثمر 167,6 مليار دولار في 8 مصانع جديدة في "تايلور"، و24.5 مليار دولار في مصنعين في "أوستن".وتخطط "سام سونغ" لخلق 10 آلاف وظيفة باستثمارات مجمعة تبلغ 192.1 مليار دولار، أي حوالي 252.6 تريليون وون كوري.