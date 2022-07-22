البنك المركزي الأوربي يرفع سعر الفائدة بنسبة 0.5% لأول مرة منذ 2011

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رفع البنك المركزي الأوربي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أمس الخميس، في خطوة فاقت المتوقع، وسط ارتفاع الأسعار.وقرر البنك المركزي الأوربي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.5%، منهيا حقبة المعدل السلبي في الكتلة الأوربية، حيث كان سعر الفائدة 0%.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 11 عاما، أي منذ يوليو 2011، التي يرفع فيها البنك المركزي الأوربي سعر الفائدة.وفي الشهر الماضي، أشار البنك إلى أنه سيزيد سعر الفائدة بهامش صغير يبلغ 0.25 نقطة مئوية، لكنه اتخذ "خطوة كبيرة" أمس الخميس في تحرك واضح لاحتواء التضخم.وعند الإعلان عن رفع سعر الفائدة، قالت رئيسة البنك المركزي الأوربي "كريستين لاغارد" في مؤتمر صحفي إن التضخم لا يزال مرتفعا على نحو غير مرغوب فيه، ومن المتوقع أن يظل فوق القيمة المستهدفة للبنك لبعض الوقت.ووضعت الخطوة الأخيرة نهاية لعصر الفائدة الصفرية في الكتلة الأوربية، حيث تم تحديد سعر الإقراض الرئيسي عند نسبة 0% لفترة بلغت حوالي 6 سنوات، منذ مارس 2016.