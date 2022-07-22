أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أنه تم اكتشاف أكثر من 68 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسط استمرار زيادة عدد الإصابات في جميع أنحاء البلاد.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية قد بلغ 68 ألفا و632 حالة، منها 323 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 19 مليونا و77 ألفا و759 شخصا.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 23 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضي، ليبلغ 130 شخصا، مسجلا بذلك أعلى من 100 شخص لليوم الثاني على التوالي.وبلغ إجمالي عدد الوفيات 24 ألفا و825 حالة وفاة حتى الآن، بعد أن زاد عدد الوفيات بمقدار 31 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.