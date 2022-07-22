رئيس إندونيسيا يزور كوريا الجنوبية الأسبوع القادم

من المقرر أن يقوم الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" بزيارة رسمية لكوريا الجنوبية بدءا من يوم الأربعاء القادم ولمدة يومين، تلبية لدعوة وجهها إليه الرئيس الكوري "يون صوك يول".وقال المكتب الرئاسي الكوري أمس الخميس أن الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" سيكون ثاني قائد أجنبي يقوم بزيارة لكوريا الجنوبية منذ تنصيب الرئيس الكوري "يون".وأعرب المكتب الرئاسي عن أمل الحكومة الكورية في أن تكون الزيارة المرتبقة للرئيس "ويدودو" نقطة تحول مهمة لتعميق علاقات المشاركة الاستراتيجية الخاصة بين كوريا الجنوبية وإندونيسيا، وتعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".وكان الرئيس "ويدودو" قد زار كوريا الجنوبية في عام 2019 لحضور القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية ورابطة "آسيان".