سيول تدعو طوكيو للتراجع فورا عن مزاعمها بملكية جزر دوكدو

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ردا على التقرير الدفاعي السنوي الذي جددت فيه اليابان مزاعمها حول ملكية جزر "دوكدو" الكورية، احتجت حكومة كوريا الجنوبية على تلك المزاعم، مطالبة طوكيو بالتراجع عنها بشكل فوري.وفي بيان أصدره اليوم الجمعة، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "تشيه يونغ سام" اليابان للتراجع فورا عن مزاعمها غير المبررة حول ملكية جزر "دوكدو"، مشيرا إلى أن جزر "دوكدو" هي جزء من أراضي كوريا تاريخيا وجغرافيا وقانونيا.وأضاف أن الحكومة اليابانية يجب أن تدرك بوضوح أن تكرار مزاعمها حول ملكية جزر "دوكدو" لن يساعد بأي شكل من الأشكال في بناء علاقات موجهة نحو المستقبل بين البلدين.وأكد على أن الحكومة الكورية ستواجه بشكل صارم أي استفزاز قد تشنه الحكومة اليابانية ضد جرز "دوكدو".واستدعت وزارة الخارجية الكورية الوزير المفوض في السفارة اليابانية لدى سيول "ماكوتو هاياشي" احتجاجا على تجديد طوكيو لمزاعمها حول ملكية جزر "دوكدو".