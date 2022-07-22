معدلات تأييد الرئيس يون تتوقف عن التراجع بعد 6 أسابيع من الهبوط

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توقف الهبوط الذي ظل مستمرا خلال ستة أسابيع متتالية في معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" بشأن أدائه في شؤون الدولة.فطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من التاسع عشر وحتى الحادي والعشرين من شهر يوليو الجاري على 1000 من المواطنين البالغين، ظلت معدلات تأييد الرئيس "يون" عند 32% دون تغيير عما كانت عليه في الأسبوع الأسبق، بينما بلغت معدلات المعارضة 60%، بارتفاع نسبته 7% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وأشارت شركة "غالوب كوريا" إلى أن معدلات معارضة الرئيس السابق "مون جيه إين" كانت قد تجاوزت لأول مرة 60% في العام الرابع من تنصيبه، فيما تجاوزت معدلات معارضة الرئيسة الأسبق "بارك كون هيه" ذلك المستوى في العالم الثالث من تنصيبها.وبلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم 39%، بزيادة نسبتها 1% مقارنة بالأسبوع الأسبق، وتلاها الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بنسبة 33% دون تغيير عن الأسبوع الأسبق.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.