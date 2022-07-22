الأحزاب السياسية تتفق على تشكيل اللجان البرلمانية

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توصل حزب "قوة الشعب" الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، إلى اتفاق بشأن تشكيل اللجان البرلمانية بعد مرور 53 يوما من المفاوضات بينهما.وجاء هذا الاتفاق في اجتماع عُقد بين الحزبين اليوم الجمعة برئاسة رئيس البرلمان "كيم جين بيو".وبموجب الاتفاق، سيتولى الحزب المعارض الرئيسي مناصب رؤساء 11 لجنة من بين 18 لجنة، فيما سيتولى الحزب الحاكم مناصب رؤساء 7 لجان.وبالنسبة لمنصبي رئيسيْ لجنتي شؤون العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشؤون السلامة الإدارية اللذين تسببا في جدل حاد بين الحزبين الحاكم والمعارض، فسوف يتولاهما الحزبان بالتناوب خلال الفترة المتبقية من رئاسة اللجنتين.واتفق الحزبان أيضا على تغيير تسمية اللجنة الخاصة للإصلاح القضائي لتكون "اللجنة الخاصة لإصلاح النظام الجنائي"، وكذلك تشكيل لجنتين خاصتين للإصلاح السياسي وإصلاح نظام معاشات التقاعد.