كوريا الشمالية تعقد المؤتمر الوطني للمحاربين القدامى للعام الثالث

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تخطط كوريا الشمالية لعقد مؤتمر وطني للمحاربين القدامى للعام الثالث للاحتفال بذكرى نهاية الحرب الأهلية الكورية.وقال تقرير نشرته صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، أمس الأحد، فإن المؤتمر الوطني الثامن للمحاربين القدامى سيعقد في بيونغ يانغ بمناسبة ما أسمته بـ"ذكرى النصر في حرب تحرير الوطن العظيمة"، حيث تدعو كوريا الشمالية الحرب الأهلية الكورية بـ"حرب تحرير الوطن"، والتي انتهت باتفاقية الهدنة في 27 يوليو 1953.وقد قامت بيونغ يانغ بتعيين يوم توقيع الهدنة كيوم للنصر.ولم تذكر الصحيفة الكورية الشمالية متى سيعقد هذا المؤتمر، لكنه سيعقد على الأرجح بعد غد الأربعاء الموافق 27 يوليو، كما حدث في السنوات الماضية، للاحتفال بالذكرى السادسة والستين ليوم النصر.وقال التقرير إن المؤتمر سيكون بمثابة فرصة مهمة للشعب والشباب في كوريا الشمالية لمواصلة هذا التقليد الثمين المتمثل في الاحتفال بتلك الذكرى السنوية.ويتركز الانتباه على ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سيحضر هذا الحدث أو يصدر أي رسالة، حيث إن كوريا الشمالية قد أكملت فعليا الاستعدادات لإجراء تجربتها النووية السابعة.