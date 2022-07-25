20 تريليون وون زيادة في ودائع البنوك الكورية خلال أول 20 يوما من يوليو

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أظهر المستهلكون الماليون في كوريا الجنوبية تغييرا كبيرا في عمليات الحصول على قروض وإيداع الأموال في البنوك بعد أن اتخذ البنك المركزي الكوري مؤخرا قرارا برفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة كبيرة بلغت نصف نقطة مئوية.ووفقا لمصادر في القطاع المصرفي أمس الأحد، باعت بنوك "كوك مين" و"هانا" و"أوري" 80 من قروض الرهن العقاري بقيمة 19,3 مليار وون في الفترة من 15 يوليو إلى 21 يوليو بسعر فائدة محدد لفترة معينة من الزمن.وكانت تلك البنوك قد باعت 51 قرضا من هذا القبيل بقيمة 9,3 مليار وون لعام كامل، في الفترة من 15 يوليو من العام الماضي وحتى 14 يوليو من هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، شهدت خمسة بنوك رئيسية، هي: "كوك مين" و"شين هان" و"هانا" و"أوري" و"نونغ هيوب" ودائع ثابتة بقيمة إجمالية بلغت 704 تريليونات و440 مليار وون حتى يوم الخميس، بزيادة مقدارها 19 تريليونا و350 مليار وون مقارنة بما كانت عليه في نهاية يونيو.وارتفعت ودائع التقسيط في البنوك الخمسة بمقدار 499 مليار وون، لتصل إلى 37 تريليونا و960 مليار وون خلال الفترة المذكورة. وارتفعت الودائع الثابتة وودائع التقسيط في تلك البنوك بمقدار 19 تريليونا و850 مليار وون في أول 20 يوما من يوليو، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الرقم الذي تم تسجيله في يونيو.