177% زيادة في صادرات كوريا من الأسلحة خلال السنوات الخمس الماضية

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زادت قيمة صادرات كوريا الجنوبية من الأسلحة بأكبر نسبة بين أكثر عشر دول مصدرة للأسلحة عالميا على مدار السنوات الخمس الماضية.وقال تقرير نشره بنك التصدير والاستيراد الكوري أمس الأحد إن صادرات كوريا من الأسلحة فيما بين عامي 2017 و2021 قد زادت بنسبة 176,8% مقارنة بقيمتها خلال السنوات الخمس الأسبق.وكانت هذه أكبر زيادة بين أكثر عشر دول مصدرة للأسلحة على مستوى العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا.واحتلت كوريا الجنوبية 2,8% من السوق العالمية للأسلحة في الفترة من 2017 إلى 2021، بعدما كانت تلك النسبة 1% في السنوات الخمس الأسبق، وهو ما جعل كوريا في المركز الثامن عالميا ضمن قائمة أكبر مصدري الأسلحة في العالم.وأضاف التقرير أن قيمة شحنات الأسلحة الكورية الجنوبية قد تجاوزت في العام الماضي مستوى سبعة مليارات دولار، لتحقق رقما قياسيا، نتيجة لزيادة المبيعات من مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "كيه 9"، والطائرات القتالية الخفيفة "تي 50".