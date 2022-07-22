كوريا تفوز على هونغ كونغ في بطولة شرق آسيا لكرة القدم

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فازت كوريا الجنوبية على هونغ كونغ بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراتها الثانية التي أقيمت أمس الأحد ضمن بطولة شرق آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في ملعب تويوتا في اليابان.وسجل اللاعب الكوري "كانغ سونغ جين" هدفين، بينما سجل المدافع "هونغ تشول" الهدف الثالث في الشوط الثاني من المباراة.بهذا يكون المنتخب الكوري قد حقق انتصارين متتاليين، حيث فاز على نظيره الصيني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أيضا في مباراته الأولى من البطولة.وفي مباراة أخرى أقيمت أمس، تعادلت الصين بدون أهداف مع اليابان.وسوف تتمكن كوريا الجنوبية من الحصول على لقب البطولة للمرة الرابعة على التوالي إذا كانت فازت أو تعادلت مع اليابان في المباراة التي ستقام بعد غد الأربعاء.ويذكر أنه كان قد تم إطلاق بطولة شرق آسيا لكرة القدم في عام 2003، ومنذ ذلك الحين، حصلت كوريا الجنوبية على لقب البطولة 5 مرات حتى الآن.