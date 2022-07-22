إصابات كورونا في كوريا تنخفض لمستوى 35 ألفا

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انخفض عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 40 ألف حالة.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إنه تم الإبلاغ عن 35 ألفا و883 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 343 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وبهذا ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا إلى 19 مليونا و247 ألفا و496 شخصا.وقد انخفض العدد اليومي بحوالي 30 ألفا مقارنة باليوم الأسبق بسبب انخفاض عدد الاختبارات خلال عطلة نهاية الأسبوع.وبلغ عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة 144 شخصا، بعد أن شهد انخفاضا بمقدار شخصين خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما زاد عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بمقدار 17 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 24 ألفا و890 حالة وفاة حتى الآن.