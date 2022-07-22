كوريا الجنوبية تشدد القيود على دخول أراضيها بدءا من اليوم

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وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، بدأت كوريا الجنوبية اليوم تنفيذ إجراءات لتشديد القيود على دخول أراضيها.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه سيتعين على جميع القادمين من الخارج الخضوع لفحص تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر" في نفس اليوم الذي يصلون فيه إلى كوريا.وسوف يتم منح أولئك الذين لا يستطيعون الخضوع للفحص في يوم الوصول مرونة زمنية بحيث يمكن أن يخضعوا له في اليوم التالي.وكان مسموحا للوافدين من الخارج بالخضوع للفحص في غضون 3 أيام من وصولهم إلى البلاد.وأرجعت الوكالة السبب في تشديد الحكومة إجراءات الحجر الصحي إلى زيادة عدد إصابات كورونا لدى الوافدين من الخارج، مشيرة إلى أن عدد حالات الإصابة التي تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج بلغ 429 حالة يوم العشرين من يوليو، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق منذ تفشي الفيروس في البلاد.وكانت كوريا الجنوبية قد رفعت في شهر يونيو الماضي كل القيود الخاصة بجائحة كورونا، لتكون مفتوحة للسائحين ولمختلف أغراض السفر الأخرى.إلى جانب هذا، ستشدد الحكومة الكورية القيود على الزيارات الشخصية لدور رعاية ومستشفيات المسنين في جميع أنحاء البلاد، اعتبارا من اليوم أيضا، مع السماح بالزيارات بشرط عدم الاتصال المباشر مع المقيمين هناك.