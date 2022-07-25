بدء جلسة الاستجواب البرلماني للحكومة اليوم الاثنين

Photo : YONHAP News

سيعقد البرلمان الكوري جلسة استجواب للحكومة تستغرق ثلاثة بدءا من اليوم الاثنين، تشمل جلسات أسئلة وأجوبة حول سياسات الحكومة في مجالات الشؤون الخارجية والتوحيد والأمن القومي.ومن المتوقع أن تتصادم الأحزاب السياسية حول قضية إعادة اثنين من صيادي الأسماك الكوريين الشماليين إلى بيونغ يانغ في عام 2019، وقضية مقتل مسؤول وزارة مصائد الأسماك الكوري الجنوبي على يد جنود كوريين شماليين في عام 2020.ومن المرجح أيضا أن يثور الجدل حول مسألة افتتاح مكتب جديد تابع لوزارة الداخلية للإشراف على أعمال هيئة الشرطة، وسط المعارضة المتزايدة لهذه الخطة داخل هيئة الشرطة.وسوف يعقد البرلمان جلسات استجواب أيضا حول الشؤون الاقتصادية غدا الثلاثاء، وحول التعليم والمجتمع والثقافة بعد غد الأربعاء.