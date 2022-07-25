كوريا الشمالية تدعي أن حالات الحمى الجديدة تقل عن 100

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زعمت كوريا الشمالية أن الحالات اليومية المرتبطة بالحمى، التي يُشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا، قد انخفضت إلى أقل من 100 لأول مرة.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين إنه تم تأكيد إصابة 50 شخصا بالحمى في فترة الـ24 ساعة التي انتهت في الساعة الـ6 من مساء الأحد، على الصعيد الوطني. ونقلا عن المقر الرئيسي للوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية شالمالية إن حوالي 80 مريضا قد تعافوا خلال نفس الفترة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد المرضى المعلن في الشمال إلى أقل من 100 منذ يوم 12 مايو، عندما بدأ النظام الكوري الشمالي في إصدار هذه الإحصاءات اليومية. ولم تذكر كوريا الشمالية شيئا عن وقوع وفيات جديدة أو عدد الوفيات أو معدلها. وكان آخر تحديث في هذا الشأن يوم 6 يوليو، عندما قالت وكالة الأنباء المركزية إنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة جديدة في اليوم السابق، مما رفع عدد الوفيات إلى 74، وبلوغ معدل الوفيات 0,002%.وقد زاد عدد حالات الإصابة التراكمي في كوريا الشمالية منذ أواخر أبريل الماضي إلى أكثر من 4 ملايين و770 ألف حالة، وزعمت السلطات الكورية الشمالية أن جميع تلك الحالات باستثناء 330 شخصا، قد تعافت تماما. ومع ذلك، يقول العديد من الخبراء إن إحصاءات بيونغ يانغ تفتقر إلى المصداقية لأن عدد الوفيات منخفض للغاية بالمقارنة مع عدد الحالات المعلن.