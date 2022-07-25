انخفاض مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي لكوريا الجنوبية للشهر الثالث عشر

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انخفض المؤشر الاقتصادي الرئيسي لكوريا الجنوبية، حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، للشهر الثالث عشر على التوالي في شهر يونيو الماضي، وهو ما يشير إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الكوري خلال الأشهر القادمة.ووفقا لبيانات صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الاثنين، سجل المؤشر الرئيسي المركب للنشاط الاقتصادي لكوريا الجنوبية 98,87 نقطة في يونيو، بعدما كان 99,09 نقطة في الشهر الأسبق.وكان المؤشر قد ارتفع إلى 101,95 نقطة في مايو من العام الماضي، لكنه ظل يتراجع لمدة 13 شهرا متتالية منذ ذلك الحين. وعلى وجه الخصوص، ظل المؤشر تحت خط الأساس البالغ 100 نقطة خلال ستة أشهر متتالية منذ يناير.ويذكر أن المؤشر الرئيسي المركب للنشاط الاقتصادي هو مؤشر مصمم لتوفير إشارات مبكرة حول نقاط التحول في دورات الأعمال خلال فترة تتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر مقدما.وتدل قراءة المؤشر فوق 100 نقطة على أن الاقتصاد من المتوقع أن يتوسع. وتدل قراءة مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذه المرة على أن الاقتصاد الكوري الجنوبي من المرجح أن يتباطأ خلال المستقبل القريب.