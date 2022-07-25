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السياسية

الرئيس يتلقى تقريرا من وزارة المساواة بين الجنسين اليوم الاثنين

Write: 2022-07-25 11:45:30

الرئيس يتلقى تقريرا من وزارة المساواة بين الجنسين اليوم الاثنين

Photo : YONHAP News

سيتلقى الرئيس الكوري "يون صوك يول" تقريرا سياسيا من وزيرة المساواة بين الجنسين والأسرة "كيم هيون سوك"، اليوم الاثنين.
ومن المتوقع أن تطلع الوزيرة الرئيس على المهام السياسية للوزارة، بما في ذلك خدمات رعاية الأطفال، من اجل تخفيف أعباء تربية الأطفال عن الأسر، وتدابير دعم الأسر ذات الوالد الوحيد، والأسر متعددة الثقافات.
ومن المرجح أيضا أن يتحدث التقرير عن قضية الإلغاء المحتمل للوزارة، حيث إن ذلك كان أحد تعهداته الانتخابية خلال الحملات الانتخابية الرئاسية. وكان من المقرر في البداية عقد هذا الاجتماع الأسبوع الماضي ولكن تم تأجيله بسبب تعديل في جدول أعمال الرئيس.
وسوف يتلقى الرئيس تقارير أخرى مماثلة من وزيري العدل والداخلية يوم الغد الثلاثاء، ووزير التربية والتعليم يوم الجمعة.
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