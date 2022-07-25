الحكومة تدعم الشركات الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص بـ41,2 تريليون وون

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ستقدم الحكومة الكورية أكثر من 40 تريليون وون على مدار العامين القادمين كدعم للشركات الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص الذين تضرروا بشدة من جائحة كورونا.وكشفت لجنة الخدمات المالية عن مجموعة من تدابير الدعم لهذا الغرض يوم أمس الأحد من أجل لمساعدة الشركات الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص على التعافي وتعزيز قدراتهم التنافسية. وتخطط لجنة الخدمات المالية لاستخدام مبلغ 41,2 تريليون وون لتقديم دعم مالي مخصص للمقترضين الذين لديهم القدرة على سداد ديونهم، من بين أصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة.وتعد هذه الخطوة جزءا من خطة الدعم المالي الشاملة التي وضعتها اللجنة، ومن المقرر أن تنتهي إجراءات الدعم الحالية في سبتمبر.وبموجب خطة الدعم، سيسهم البنك الصناعي الكوري وصندوق ضمان الائتمان بـ10,5 تريليون وون لدعم الشركات المتضررة من الوباء من خلال قروض وضمانات ائتمان خاصة.كما سيقدم البنك والصندوق مبلغ 29,7 تريليون وون من خلال مجموعة إضافية من القروض وضمانات الائتمان لمساعدة الشركات الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص على تعزيز قدراتهم التنافسية.