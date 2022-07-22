محادثات بين وزيري الدفاع الكوري والأمريكي في واشنطن هذا الأسبوع

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صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأن الوزير "لي جونغ سوب" سيقوم بزيارة للولايات المتحدة لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي "لويد أوستين" في واشنطن يوم الجمعة القادم.وفي المحادثات المرتقبة، من المتوقع أن يبحث الوزيران الأوضاع الأمنية الراهنة في شبه الجزيرة الكورية، وقضايا التحالف بين سيول وواشنطن على نطاق واسع، بما في ذلك تعزيز القدرة على الردع الموسع، كإجراء متابعة لما تم التوصل إليه في القمة الكورية الأمريكية التي عقدت في شهر مايو الماضي في سيول.وفي أثناء زيارته للولايات المتحدة، سيحضر الوزير الكوري أيضا حفلا بمناسبة انتهاء العمل في بناء جدار تم تشييده تخليدا لذكرى الجنود القتلى في الحرب الأهلية الكورية، ويضع إكليلا من الزهور في مقبرة "أرلينغتون" الوطنية، كما سيقوم بزيارة لدار لرعاية قدامى المحاربين الأمريكيين.وسوف يقيم الوزير "لي" مأدبة غداء تكريما للقادة السابقين للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، حيث يقدم لهم شرحا حول الجهود التي تبذلها الحكومة الكورية لتعزيز التحالف مع الولايات المتحدة.