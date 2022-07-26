وزير المالية يدافع عن خطة الحكومة لتعديل الضرائب

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دحض وزير المالية الكوري "تشو كيونغ هو" الانتقادات القائلة بأن خطة الإصلاح الضريبي التي تسعى حكومة الرئيس "يون صوك يول" لتنفيذها سوف تفيد بشكل أساسي الفئات ذات الدخل المرتفع.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير "تشو" في المجمع الحكومي في مدينة سيجونغ أمس الاثنين، حيث علق على التكهنات حول الخطة الضريبية الجديدة للحكومة، مؤكدا أنه بموجب قانون الضرائب المعدل، سيكون متوسط مبلغ ضريبة الدخل الذي يتعين دفعه من قبل أولئك الذين يكسبون 100 مليون وون سنويا 44 ضعف أولئك الذين يكسبون 30 مليون وون، بالمقارنة مع 34 مرة في ظل النظام الحالي.وقال وزير المالية إنه على الرغم من أن التخفيضات الضريبية للفئات ذات الدخل المنخفض قد تكون صغيرة، إلا أن السبب في ذلك هو أنهم كانوا يدفعون مبلغا صغيرا من الضرائب بالفعل. وشدد على أن خطة المراجعة الضريبية ستعطي مزايا أكبر لمن هم في فئة الدخل المنخفض إلى المتوسط، وليس شريحة الدخل المرتفع.وبموجب خطة المراجعة الضريبية التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، والتي يجب أن تحصل على موافقة البرلمان لتمريرها، سينخفض متوسط مبلغ الضريبة التي يجب أن يدفعها من يقل دخلهم السنوي عن 30 مليون وون بمقدار 80 ألف وون إلى 220 ألف وون، وتخفيض الضريبة التي يدفعها أولئك الذين يقل دخلهم السنوي عن 100 مليون وون بمقدار 540 ألف وون إلى تسعة فاصل 56 مليون وون.