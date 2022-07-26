البرلمان يستجوب وزير العدل حول قسم فحص الموظفين الجدد

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اشتبك وزيرا العدل السابق والحالي حول الدور الكبير المزعوم للوزير الحالي في تجنيد المواهب لإدارة الرئيس "يون صوك يول". وخلال جلسة استجواب برلمانية يوم أمس الاثنين، وصف النائب "بارك بوم كي" التابع للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، ووزير العدل السابق، "هان دونغ هون" وزير العدل الحالي، بأنه "ملك الملوك"، في إشارة إلى منصبه كوزير يشرف على قسم جديد مكلف بفحص موظفي حكومة "يون".وقد تم إطلاق ذلك القسم تحت إشراف وزارة العدل الشهر الماضي بعد أن ألغى الرئيس "يون" منصب السكرتير الرئاسي الأعلى للشؤون المدنية، الذي كان يتولى في السابق فحص المرشحين للمناصب الحكومية رفيعة المستوى.ومستشهدا بالمبدأ الدستوري الذي يحظر التفويض الشامل للسلطة التشريعية إلى هيئة إدارية معينة، تساءل الوزير السابق "بارك" عن دور الوزير الحالي في التحقق من مؤهلات المرشحين للمحكمة العليا ورئيس الوزراء وكبار الأمناء الرئاسيين.ومن جانبه نفى الوزير الحالي "هان" المزاعم ذات الصلة، لكنه قال إن وزارة التشريع الحكومي أكدت عدم وجود مشكلة في أن تقوم وزارة العدل بأداء دور في عملية إدارة شؤون الموظفين الرئاسيين.